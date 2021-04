Neveljavne globe: Država je ustvarila nezakonito stanje in dvignila roke

Na državno tožilstvo bo do konca meseca romal prvi “paket” pobud za razveljavitev glob, ki so jih policisti državljanom izdali brez pravne podlage. Kljub številnim pozivom k sistemski rešitvi namreč vlada to problematiko še naprej ignorira. Na pravosodnem ministrstvu se izgovarjajo, da sami ne morejo storiti ničesar.