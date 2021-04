Ponoči bodo padavine zajele vso državo. Sprva bo deževalo, meja sneženja pa se bo do jutra v večjem delu države spustila do nižin.

V torek dopoldne bo snežilo, na Primorskem pa večinoma deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, oblaki se bodo trgali, nastalo bo nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne snežne plohe. Burja bo oslabela. V četrtek bo sončno vreme z mrzlim jutrom. Zjutraj bo nevarnost pozebe.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji in Alpami slabi. Izrazita vremenska fronta z mrzlim polarnim zrakom se od severa preko srednje Evrope bliža Alpam. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi priteka nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno. V sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije se bo popoldne začelo oblačiti. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

V torek bo sprva oblačno s padavinami. V sosednjih pokrajinah Avstrije, Madžarske in Hrvaške bo snežilo do nižin. Pihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju močna burja. Popoldne se bo od severozahoda delno jasnilo, nastale bodo snežne plohe.

Biovreme: Dopoldne bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden. Popoldne se bo vremenska obremenitev krepila, moteno bo spanje v noči na torek. V torek bo vpliv vremena sprva še obremenilen, čez dan pa bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.