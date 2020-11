Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne okoli 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo slana. Na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja. Po kotlinah se bo v jutranjih urah začela pojavljati megla.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika čez vzhodne Alpe in severozahodni Balkan. Za njo se od zahoda nad srednjo Evropo širi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje je začel od severovzhoda dotekati hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno občasnim z rahlim dežjem in ohladitvijo. Ob Jadranu ter v Furlanski nižini se bo delno zjasnilo, zapihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V četrtek bo ob morju večinoma sončno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna do močna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost umikala proti jugovzhodu.

Biovreme: V sredo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. V noči na četrtek bo obremenitev ponehala.