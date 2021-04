Sharon Osbourne trdi, da ni rasistka. (Foto: youtube)

Žena rock legende Ozzyja Osbourna je morala zapustiti pogovorno oddajo The Talk, ki jo predvaja ameriška televizija CBS, potem ko se je v oddaji zapletla v prepir s svojo temnopolto sovoditeljico Sheryl Underwood. Razlog za razgreto debato med njima je bila javna podpora, ki jo je Sharon izrekla Piersu Morganu in se je Sheryl Underwood zaradi njegovih domnevno rasističnih izjav zdela neprimerna. Sharon Osbourne je od sovoditeljice zahtevala, naj ji navede primer, na osnovi katerega je sklenila, da je Morgan rasist, na koncu pa je javnost zaradi njenega zagovora prijatelja za rasistko obsodila njo. Televizija CBS je pritiskom popustila in po enajstih letih odpustila Sharon, čeprav se je ta za svoje izjave pozneje opravičila, češ da jo je zgrabila panika in da se je počutila napadeno, vse skupaj pa ji je delovalo kot orkestriran napad televizije nanjo, na katerega ni bila pripravljena. Za Entertainment Tonight se je pozneje vprašala: »Nisem rasistka. Če se ne moreš zaplesti v debato s prijateljem, ki je po naključju temnopolt, ali sem rasistka zaradi tega, ker sem temu prijatelju rekla določene stvari, le da pred kamero?«