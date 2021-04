Smisli in nesmisli odpadne embalaže: Pakirani čebulni olupki kot biser človeškega napredka

Leta 1839 je Charles Goodyear odkril, kako narediti gumo. Prvo plastiko je leta 1862 predstavil Alexander Parkes na veliki mednarodni razstavi v Londonu, kmalu za tem so naredili prvi plastični izdelek: žogico za biljard. Kaj je sledilo, vemo. Dobili smo novo dobo v zgodovini človeštva – dobo plastike. Danes Zemljani v plastenkah letno kupimo 445 bilijonov litrov pijač, samo Evropejci na leto odvržemo 46 milijard plastenk in 16 milijard lončkov za kavo, vsak Slovenec letno v zabojnike za smeti odnese za 113 kilogramov odpadne embalaže. Čeprav se v anketah radi predstavljamo kot ekološko ozaveščeni in kot podporniki trajnostnih pristopov, se količine odvržene odpadne embalaže vsako leto povečujejo.