Kot ponesrečeno prvoaprilsko šalo bi lahko opisali to, kar so si te dni privoščili pri Volkswagnu. 29. marca so na svoji spletni strani objavili, da se bo znamka vozil na ameriškem trgu po novem imenovala Voltswagen. »K bomo spremenili v T, a kar se ne spreminja, je naša zavezanost k izdelavi najboljših vozil,« so zapisali. Sprememba imena bi naj torej poudarila njihovo zavezanost električnim vozilom. Sporočilo, ki sicer res zveni kot prvoaprilska šala, a je bilo objavljeno konec marca, so številni vzeli resno.

Mark Gillies, Volkswagnov predstavnik za odnose z javnostmi, je po objavi sporočila v ponedeljek zatrdil, da ne gre za šalo. Tudi na uradnem twitter profilu so sledilcem napovedali spremembo imena. »Vemo, da je 66 neobičajna starost za spremembo imena, vendar smo bili po srcu vedno mladi. Predstavljamo Voltswagen. Podoben je Volkswagnu, a s poudarkom na električni vožnji. Začenjamo s povsem novim, povsem električnim športnim terencem ID.4 – že na voljo,« se glasi objava z 29. marca. Novico so povzeli številni svetovni mediji. Naslednji dan je družba sporočila, da gre za »pred-prvoaprilsko šalo«. Najbrž je odveč poudariti, da se javnosti, ki nikakor še ni pozabila in prebolela afere dieselgate, šala ni zdela najbolj posrečena.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen#ID4pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Volkswagen (@VW) March 30, 2021

»Odgovorno podjetje si ne bi smelo privoščiti česa takšnega« Slabo premišljena potegavščina, ki je najbrž imela za cilj podjetje prikazati kot duhovito, hkrati pa prispevati k promociji novega električnega avtomobila, ima več posledic. Poleg tistih, ki jih je ujezilo, da so se pustili na takšen način potegniti za nos pred 1. aprilom, so nejevoljni tudi vlagatelji. Analitiki z Wall Streeta so namreč ob objavi spremembe imena izdali ocene o tem, kaj takšna sprememba pomeni za strateško usmeritev družbe. Volkswagen bi se lahko zaradi te domislice znašel tudi na tankem ledu, saj bi lahko zmeda glede imena sprožila nadzor Komisije za vrednostne papirje. Zakon o borzi vrednostnih papirjev namreč podjetjem prepoveduje, da dajejo vlagateljem napačne ali zavajajoče informacije. »Odgovorno podjetje si ne bi smelo privoščiti česa takšnega,« pravi Charles Whitehead, profesor gospodarskega prava. Da gre za izvrsten prikaz moči medijev, pa komentira pravnik Jonathan Richman, ki dodaja, da je treba biti resnično previden pri šaljenju, saj »nikoli ne veš, kaj bo premaknilo trg. S stališča Volkswagna naj bi bilo to zabavno, a zabava nekoga je lahko dobiček ali izguba nekoga drugega,« je dejal. Volkswagnove delnice so sicer po objavi sporočila o spremembi imena na kratko poskočile za 10 odstotkov.