Hard Seltzer je v Ameriki že nekaj let zelo popularen. Na trgu se je prvič pojavil leta 2013, pri nas pa velika večina za to zvrst alkoholne pijače sploh še ni slišala. Vsi trendi, sploh kar se tiče pijač in živilske industrije, rabijo najprej čas, da se razvijejo, in se potem širijo naprej po svetu. Kar smo opazili je, da se veliko trendov prične v Ameriki in potem potujejo v Zahodno Evropo in nato k nam. Enako se je na primer zgodilo s craft pivom in burgerji pred slabimi desetimi leti, pa potem pred leti z gini,” svoje mnenje o zapoznelosti trendov v Evropi doda Gašper Sovdat.

Hard seltzer je vrsta alkoholne pijače, ki vsebuje zelo malo ali nič sladkorja in drugih sladil, niti ogljikovih hidratov in glutena. Sestavljajo ga vsega skupaj zgolj štiri sestavine (voda, CO2, aroma in alkohol, ki se pridobi skozi proces fermentacije). Njegova kalorična vrednost je pol manjša kot pri pivu, količina alkohola pa okoli 4-odstotna.

Gašper Sovdat in Romina Gerbec, sicer idejna začetnika Norda, sta za hard seltzer slišala čisto po naključju. “Že prej sva namenoma ves čas spremljala trende, saj sva opazila dinamiko, kako se počasi selijo v Slovenijo in v tem videla priložnost. Potem pa sva na festivalu Punk Rock Holiday, kjer sva delala, prišla v stik z managerjem ene izmed glasbenih skupin, ki me je spraševal, če imamo White Claw. V tistem trenutku nisem vedela, o čem govori, pa mi je potem razložil, da je to pijača, ki jo v Ameriki vsi pijejo. Poslala sem sporočilo Gašperju, da moreva to preverit. Tako naju je že sam opis pijače zelo pritegnil, saj je zelo minimalistična, in sva v tem prepoznala priložnost za slovenski trg. Potem smo imeli idejo, da bi pijačo uvažali, a smo hitro ugotovili, da bi bilo to cenovno nevzdržno. Takrat so imeli White Claw v Ameriki tudi tako veliko povpraševanje, da niso uspeli pravočasno zalagati niti vseh trgovin, tako da tudi niso razmišljali o vstopu na evropski trg. Zato je Gašper predlagal, da bi to naredili sami, in takrat sva skupaj spravila ekipo, s katero danes sodelujemo,” o začetkih pove Romina.

Razvoj nove pijače v majhnem podjetju poteka vse prej kot po ustaljenih tirnicah. Recept so razvili v majhni pisarni v centru Ljubljane, med korono pa so se preselili v garažo v Tolminu in tam dokončali produkt. Ko so ugotovili, da bi polnjenje z lastno proizvodnjo predstavljalo precejšen finančni zalogaj, so se povezali z mikropivovarno Lobik iz Ruš, ki zanje hard seltzer polni še danes.

Od tega, da so razvili recept, in do tega, da so pijačo postavili na trg, so potrebovali kakšno leto. Novembra leta 2019 so pričeli z razvijanjem recepta, oktobra, leta 2020, pa ga je že bilo mogoče kupiti. Seveda samo preko spleta, saj so z zaprtjem gostiln in restavracij izgubili svoje primarne naročnike. “Namesto, da bi štartali z dogodki in bari in nato skušali prepričati trgovce, kot je običajno, smo najprej začeli s spletno prodajo in nato skušali priti v trgovine. Vsekakor nismo pričakovali, da bodo ljudje pijačo kupovali online, saj tudi sam nikoli nisem naročal pijače preko spleta. Potem pa se je izkazalo, da se da dobro prodajo narediti tudi preko spleta. Kar je mogoče situacija s korono vseeno prinesla, so spletni nakupovalci,” pove Gašper o tem, kako so se prodaje v takšnih časih sploh lotili.

Veliko novih smernic kaže na postopno spremembo trga pijač, vedno več je na voljo pijač brez ali z zelo malo sladkorja. “V zahodnih državah opažajo upad porabe alkohola, sploh med mladimi, ki postavljajo svoj zdrav življenjski slog na prvo mesto. Več je povpraševanja po pijačah z manjšo vsebnostjo alkohola, vse bolj popularne so tudi brezalkoholne pijače, brezalkoholne gazirane vode z okusi. In tudi pri samih okusih se trend malo obrača, gostinci nam pravijo, da potrošniki zdaj iščejo pijače, ki nimajo močnih okusov in so bolj lahke,” situacijo, ki je bila še deset let nazaj precej drugačna, komentira Romina.

Glavna filozofija Norda so tako pijače brez sladkorja, v prihodnosti morda tudi tudi brezalkoholne. Njihov načrt je postati prepoznavna znamka hard seltzerjev v regiji, dolgoročni cilj pa je razvijati tudi druge produkte.