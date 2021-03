Marinko Pintar, vinar iz vinske hiše UoU: Vino iz opuščenih vinogradov

Marinko Pintar iz Solkana je lastnik in vodja konzorcija opuščenih vinogradov, ki pod blagovno znamko UoU, kar v primorskem narečju pomeni vol, z ekipo prijateljev prideluje in neguje vina iz starih sort, kot sta poljšakica in glera, ter malvazije, rebule, tokaja, chardonnaya, sauvigonna in merlota iz osmih opuščenih vinogradov na površini nekaj manj kot treh hektarjev v Vipavski dolini in Goriških brdih. Najstarejši vinograd, ki so ga ponovno oživili, je bil zasajen celo že po prvi svetovni vonji, najmlajši pa sega v začetek osemdesetih let. Pintar je tudi eden redkih, ki se je na Vipavskem in v Brdih boj intenzivno lotil pridelave agrumov, predvsem mandarin.