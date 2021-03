»Najboljše so vzmetnice, ki so izdelane iz prestižnih materialov z dolgo življenjsko dobo, imajo več plasti in tako omogočajo občutek večjega udobja. Popolna vzmetnica poskrbi tudi za pravilno lego hrbtenice. Biti mora podporna in hkrati mehka na delih telesa, kjer je to potrebno. Na naši spletni strani imamo kviz, ki lahko z odgovori na nekaj preprostih vprašanj pove, katera je idealna vzmetnica za vsakega posameznika,« je pojasnila Biljana Kovačević, generalna vodja prodaje na oddelku spalnic v trgovini Harvey Norman.

Struktura in način izdelave

Sodobna ležišča se razlikujejo predvsem v strukturi in načinu izdelave. Na primer vzmetnica, ki je ročno izdelana, ima poleg višje cene tudi večjo stopnjo udobja. Enako velja za materiale. »Naravni materiali so navadno dražji, saj zahtevajo posebno obdelavo, da so potem primerni za izdelavo ležišča. Današnji trg ležišč je tehnološko izredno razvit. Razlike v materialih so precejšnje – od gostote pene do izbire blaga in vzmeti. Vse je odvisno od tehnologije, ki je uporabljena pri izdelavi vzmetnice. Včasih so bila ležišča precej enolična, saj je bilo na voljo le penasto ležišče ali ležišče z vzmetmi. Danes pa na trgu dejansko lahko najdemo popolno vzmetnico zase, ki se prilagaja našemu telesu, naši temperaturi, našemu načinu spanja, celo našemu pohištvu v sobi in podobno,« pravi sogovornica.

Je pa za kakovostno ležišče vseeno dobro odšteti nekaj več denarja. »Ljudje smo danes pripravljeni veliko odšteti za avto, telefon, tudi za sedežno garnituro ali okvir postelje, pri ležiščih pa žal še ni tako, čeprav dejansko na njem preživimo približno tretjino dneva. Popolno vzmetnico bomo težko našli za malo denarja, sploh če želimo tako, ki se z vsemi karakteristikami prilagaja našemu telesu. Zanjo bi morali odšteti vsaj od tisoč do tisoč petsto evrov,« poudari Biljana Kovačević in še pove, da so trenutno najbolj prodajana ležišča s kombinacijo žepkastih vzmeti in različnih pen. So višine okoli 25 centimetrov in navadno sodijo v srednji cenovni razred, to je med petsto in sedemsto evri.