Kot so zapisali v projektnem podjetju 2TDK, je odločitev uprave o razveljavitvi danes potrdil nadzorni svet. »V 2TDK, ki izkazuje vso potrebno skrbnost pri vodenju projekta drugi tir, bomo pridobili dodatno pravno mnenje, v najkrajšem času opravili dodatno presojo ponudbe in na podlagi ugotovitev sprejeli ustrezno odločitev,« so zapisali.

Uprava je za investicijski supernadzor izbrala ormoško podjetje Mind inženiring, ki je storitev ponudilo za 1,845 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Vendar pa je to podjetje, ki se je tudi edino prijavilo na mednarodni razpis, po poročanju medijev majhna družba z le dvema zaposlenima.

Mind inženiring sicer supernadzora ne bo izvajal sam, a tudi pregled sodelujočih podjetij po navedbah medijev kaže, da gre po večini za samostojne podjetnike brez mednarodnih izkušenj. Niti eno podjetje nima več kot pet zaposlenih, skupaj pa v letu dni ne dosežejo niti milijona evrov prihodkov.

Sporno bi lahko bilo tudi to, da je direktor Mind inženiringa nekoč delal tako na Direkciji RS za infrastrukturo kot v državni družbi za upravljanje investicij DRI, Mind inženiring pa bo zdaj nadzoroval DRI. Poleg tega je Mind inženiring do maja lani poslovno sodeloval s Kolektorjem, izbranim graditeljem drugega tira.