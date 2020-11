V 2TDK računajo, da bi lahko izvajalca izbrali spomladi. Nova uprava je za dela na drugem tiru med Divačo in Koprom sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s CGP in češkim Metrostavom ter avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom. V igri ostajata tudi ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz. Pri projektu drugi tir je sicer znova aktualno tudi vprašanje sodelovanja Madžarske. Vlada je namreč prejšnji teden na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom. Pobuda je označena z oznako interno, zato podrobnosti niso znane.