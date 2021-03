Peter Gaspeti je tistega usodnega junijskega dne sam poklical policijo, in to celo večkrat. Aretaciji se ni upiral. Motiv za očitan mu trojni umor (še) ni znan, grozi mu najmanj 15 let zapora, v skrajnem primeru pa bi ga lahko zaprli celo do konca življenja. (Foto: Tomaž Skale)