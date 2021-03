Kljub temu, da priprave na poletne olimpijske igre v Tokiu potekajo nemoteno in v skladu z zdravstvenimi ukrepi, pandemija novega koronavirusa ni prizanesla vsem ostalim aktivnostim, ki spremljajo največji športni dogodek na svetu, je v uvodu sporočil OKS.

"Eden večjih projektov OKS je zagotovo Slovenska hiša, ki smo jo nazadnje uspešno izpeljali med zimskimi olimpijskimi igrami v Pyeongchangu leta 2018 ter jo nameravali s še več dogodki, visokimi gosti, napredno tehnologijo in povezovanjem gospodarstva, kulture ter športa izpeljati tudi v Tokiu," so zapisali.

Priprave na slovensko hišo v Tokiu so stekle takoj po vrnitvi iz Južne Koreje in so, kljub lanski prestavitvi iger, tekle vse do prejšnjega tedna, ko so se glede na trenutno zdravstveno situacijo doma in po svetu pri OKS odločili, da projekt za letošnje olimpijske igre dokončno odpovedo.

"S težkim srcem smo sprejeli odločitev, pri čemer pa nismo edini. Veliko držav, ki so znane po organizaciji najboljših projektov, je sledilo smernicam Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je med drugim odpovedal vse sponzorske programe ter prepovedal obiske gostov iz tujine, ki niso v funkciji olimpijskih reprezentanc," so še dodali.

Energijo so tako že usmerili v projekt, "Slovenska hiša Peking 2022", v tem času pa na OKS verjamejo, da bo na voljo več dobrih novic, optimizma, predvsem pa ponovnega druženja s športnimi ter ostalimi prijatelji z vsega sveta.