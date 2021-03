Solidarnost rešuje prireditelja

Pandemija koronavirusa je povzročila, da je Planica v svoji bogati, več kot 80 let dolgi zgodovini postavila nov mejnik. Spektakel z najboljšimi letalci sveta je gostila kar dvakrat v isti sezoni. Le malo je manjkalo, da bi imela celo tri prireditve v isti zimi, a je prirediteljem zmanjkalo 200.000 evrov v proračunu 600.000 evrov, kolikor bi bili stroški dodatnega konca tedna, s katerim bi zapolnili vrzel v tekmovalnem koledarju po odpovedi norveške turneje Raw Air. Potem ko so marca lani odpovedali svetovno prvenstvo v poletih, so ga izvedli decembra, v minulem tednu pa uspešno še tradicionalni marčevski finale svetovnega pokala.