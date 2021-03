»Imamo veliko dobrih igralcev in ta čas manjkata napadalca Vincent Trocheck in Teuvo Teravainen. Preostali ju zato skušamo dostojno nadomestiti. Danes sem se dobro počutil. Soigralci so opravili odlično delo, skušal sem jim le slediti,« je po zmagi dejal Nečas.

Dougie Hamilton je bil podajalec pri zmagovitem golu in je točkovni zbir v sezoni povečal na 14, orkani pa so slavili še tretjo zaporedno zmago, s katero so se povzpeli na drugo mesto lige. Vratar James Reimer je zbral 19 obramb.

Tesno je tudi v skupini MassMutual East, kjer sta s po 48 točkami na vrhu Washington in NY Islanders. Hokejisti iz prestolnice danes niso igrali, otočani pa so po treh zaporednih zmagah tokrat ostali brez in zapravili priložnost, da bi se povzpeli na vrh skupine, saj so na gostovanju v Pittsburghu s 3:6 klonili proti pingvinom.

Najbolj se je izkazal Bryan Rust, ki je dosegel hat-trick in tako skupaj na šestih tekmah osvojil osem točk (pet golov, tri podaje). »Seveda gre tudi za samozavest. Vsakič, ko se počutiš bolje, imaš več samozaupanja, lažje igraš. Skušal bom nadaljevati v tem slogu,« je dejal Rust.

Sidney Crosby je k zmagi dodal gol in podajo, vratar Tristan Jarry pa je za tretjo zaporedno zmago pingvinov ubranil 29 strelov.

Na derbiju skupine Honda West so Vegas Golden Knights spet številka 1, saj so v gosteh po podaljšku premagali Colorado Avalanche s 3:2 in se zavihteli sami na vrh skupine s točko naskoka.

Odločilni zadetek za zmago v Denverju je dosegel Max Pacioretty po 1:56 minute podaljšane igre. Za Vegas, ki je četrtkovo tekmo proti Coloradu izgubil z 1:5, sta zadela še William Carrier in Alec Martinez, vratar Marc-Andre Fleury pa je zbral 22 obramb.

»Naš cilj danes je bil, da se enakovredno merimo s tekmecem, da pokažemo, kakšno igro smo sposobni igrati. Če sem povsem iskren, bi bil tudi v primeru, če bi po podaljšku izgubili, zadovoljen z odgovorom fantov na četrtkovo tekmo. Danes so bili na povsem drugi ravni,« je dejal trener zlatih vitezov Peter DeBoer.