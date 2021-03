Kranjčanka Nika Leben na Bledu skrbi za eksotične živali

Rešene in najdene eksotične živali so na Bledu našle svojevrstno zavetišče, za katero predano skrbi biologinja Nika Leben. Da ima okoli 250 živali ves čas dovolj hrane, vode, primerno temperaturo ter po potrebi zdravila in veterinarsko oskrbo, vsak dan zahteva ure in ure dela.