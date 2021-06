Ko smo včeraj dopoldne vstopili v prostore razstave Čudovite živali na Bledu, so prostovoljci z biologinjo in ljubiteljico eksotičnih živali Niko Leben urejali še zadnje podrobnosti v novih domovanjih, kamor so ob naši prisotnosti preselili živali. Prvi je bil legvan Lenny, najbolj priljubljena žival na blejski razstavi in njen simbol, ki si ga obiskovalci zapomnijo po tem, da jim v pozdrav rad pokima. Lebnova je odprla steklo njegovega starega terarija, ga počasi in previdno dvignila v naročje in ga prenesla v sosednji, veliko večji terarij.

Po legvanu še kače… Lenny je nekaj trenutkov miroval, potem je odprl usta in začel iztegovati jezik. »Vedno, ko pride v novo okolje ali ko se okoli njega zgodi kaj novega, se zdi, kot da skuša z jezikom okusiti zrak, ki ga obdaja,« je pojasnila njegova skrbnica. Kmalu se je sprehodil mimo mogočne veje in zavil proti bazenu. Medtem ko je Lenny zelo dejavno raziskoval svoj novi dom, so prostovoljci skupaj z Lebnovo začeli v nove terarije preseljevati še kače. Selitev prve, ki tehta kar 45 kilogramov, je predstavljala prav poseben logistični zalogaj, ki pa ga je izkušenim selilcem uspelo izpeljati brez zapletov. »Nove domove so dobili legvan Lenny, nove legvanke, ki so k nam prišle pred kratkim, burmanski pitoni in anakonda,« je pojasnila Lebnova. »V donatorski akciji, ki se je začela februarja in je trajala tri mesece, smo zbrali 10.700 evrov. Z njimi smo poplačali stroške za najem prostora, elektriko, vodo, prehrano živali in veterinarske stroške. Zgradili smo tudi šest novih zelo velikih terarijev in šest srednjih. V zagotavljanje boljših razmer za živali ter prijetnejše in bolj poučne postavitve razstave smo vložili ogromno prostovoljnega dela,« opozarja.