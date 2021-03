Pravni problemi odstrela medveda in volka: Medved uspešno »krade zemljo«

V prejšnjih letih so mediji pogosto poročali o »težavah«, ki jih ima država z aktivnim upravljanjem populacij medveda in volka (kar je evfemizem za reden in sistematičen odstrel teh živali). Seveda so novinarji skrbno poročali tudi o sodbah sodišč, ki so kot za stavo razveljavljala upravne akte o odstrelu.