Robert Golob in Uroš Brežan sta se na temo nedavno izdanega dovoljenja za odvzem medvedov iz narave srečala danes, ob robu današnjega zasedanja DZ. »Minister je premierju pojasnil argumente za sprejeto odločitev. Odločba, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo 13. aprila, ostaja v veljavi,« so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, bo ministrstvo prihodnji mesec organiziralo širši posvet o vseh razsežnostih problematike upravljanja z zvermi v prihodnje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pretekli četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varstva ljudi, je takrat pojasnil Brežan. Ob tem je opozoril, da so temeljito preučili druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu zaradi številčnosti te vrste ne prideta v poštev.

Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo s trenutnih 1100 v prihodnjih letih zmanjšati na 800.

Premier Golob je v glede vprašanja odvzema zveri iz narave v torek ocenil, da je treba področje vnovič proučiti. Brežana je zato pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne, vlada pa se vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posveti.

V nevladnih organizacijah Društvo za dobrobit živali AniMa, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter Alpe Adria Green so medtem prepričani, da odločitev ministrstva o odstrelu medvedov predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje. Na to so v javnem pismu v začetku tedna opozorili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament.

Usoda medvedke s Trentinskega razdvaja Italijo

Medtem pa Italijo razdvaja usoda medvedke JJ4, ki so jo ujeli v torek, potem ko je ta mesec v gozdu ubila 26-letnega tekača. 63 županov občin na Trentinskem se je namreč pridružilo pozivu predsednika pokrajine Maurizia Fugattija, naj medvedko odstrelijo, medtem ko so aktivisti in znane osebnosti začeli s kampanjami za njeno rešitev.

Oblasti so po napadu na tekača pred dvema tednoma odredile odstrel medvedke, a je deželno upravno sodišče v Trentu prejšnji teden ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali ter uveljavitev odloka o odstrelu začasno ustavilo do 11. maja. Nato bo sledilo zaslišanje pred sodiščem, ki bo odločilo o usodi problematične medvedke.

Pozivu Fugattija, naj JJ4 odstrelijo, se je pridružilo 63 županov trentinskih občin. »Agresivne in nevarne medvede je treba ubiti,« so zapisali v pismu in pozvali k oblikovanju dolgoročnih rešitev za upravljanje življenjskega prostora medvedov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Lokalne oblasti se pritožujejo tudi zaradi težav v turizmu. Od napada na tekača so namreč v dolini Val di Sole, kjer so v ponedeljek medvedko tudi ujeli, številni odpovedali počitnice.

Da bi bilo treba žival odstreliti, meni tudi italijanski minister za okolje Gilberto Pichetto. »Ustanovil sem odbor, vendar ne toliko za JJ4, temveč za splošnejše vprašanje morebitnega prevelikega števila medvedov,« je dejal minister za televizijo Mediaset, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Peticijo za rešitev medvedke je v samo nekaj urah podpisalo 60.000 ljudi

Ocene aktivistov za pravice živali so drugačne. Ti kritizirajo načrte za odstrel in se zavzemajo za vzpostavitev koridorjev za divje živali ter ozaveščanje prebivalcev o ravnanju z njimi. Liga proti vivisekciji (LAV) zahteva tudi premestitev JJ4 v tujino. Svetovni sklad za naravo (WWF) je kritiziral Fugattijev poziv in zapisal, da je »kratkovidno in ideološko« predlagati odstranitev medvedov. Organizacija za zaščito živali Oipa pa je sprožila spletno peticijo za rešitev medvedke in njeno vrnitev k mladičem. V samo nekaj urah jo je podpisalo okoli 60.000 ljudi.

Pozivu zagovornikov pravic živali so se pridružile tudi znane osebnosti, med njimi igralka Ornella Mutti. »Obstaja veliko organizacij, ki lahko medvedko spravijo na varno, usmrtitev bi bila res nora,« je ocenila igralka, ki se je minulo soboto s hčerko udeležila protestov proti lovu v Rimu.

Po navedbah gozdnih čuvajev so JJ4 s pomočjo cevne pasti ujeli v ponedeljek okoli 23. ure v dolini blizu Val di Sole. S samico naj bi bili tudi trije mladiči, stari približno dve leti. Med lovom sta se dva ujela v past, vendar so ju kmalu izpustili, saj so po oceni strokovnjakov mladiči že povsem samostojni. Medvedko so nato odpeljali v center za oskrbo živali Casteller, kjer so jo namestili v ogrado z električno ograjo. Tam je sicer že nameščen medved M49, ki je v preteklosti tudi povzročal težave.

JJ4 je junija lani na območju gore Peller že napadla očeta in sina. 17-letna medvedka je sicer potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.