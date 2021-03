Da razmišlja o odstopu s funkcije nadzornika Petrola, ki bi jo sicer nastopil 11. aprila, je Bračko nakazal že v današnjem odgovoru na naša vprašanja o tem, ali je še vedno funkcionar v stranki SDS, kot je bilo med drugim še danes dopoldan mogoče razbrati s spletne strani SDS. Na njej najdemo Bračka še v dveh funkcijah, in sicer kot predsednika celjske koordinacije SDS in predsednika gospodarsko podjetniškega foruma. Danes popoldan pa Bračka ne najdemo več med člani izvršilnega odbora stranke.

Za politične funkcionarje pri kadrovanju v državna podjetja veljajo posebna pravila. Natančneje: zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH) članstvo v nadzornih svetih podjetjih v solastništvu države prepoveduje osebam, ki imajo ali so imele v šestih mesecih pred imenovanjem funkcijo v politični stranki. Prav to pa je vprašanje, s katerim se zdaj, tri mesece po imenovanju, znova ukvarjajo na SDH. Dokumenti, ki so zdaj prišli v javnost, tudi spletna stran SDS, se namreč razlikujejo od pisne izjave, s katero je Bračko kadrovski komisiji SDH jamčil, da mu je funkcija v stranki potekla že 16. 6. lani; zato je SDH Bračka te dni znova pozval, naj se izreče glede svoje funkcije v stranki.

»16. junija 2020 sem odstopil z obeh funkcij. Glede Petrola pa bom ukrepal tako, da družba zaradi mene ne bo trpela ugleda,« nam je danes na naša vprašanja odgovoril Bračko. Iz Petrola so sporočili, da nadzorni svet od 11. aprila ne bo popoln in da bo do imenovanja še enega člana na skupščini nadzorni svet deloval v 8-članski sestavi. Skupščina Petrola je sklicana za 22. aprila.