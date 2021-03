Po daljšem premoru zaradi odpadlih tekem na Norveškem se je danes v Planici vendarle nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih. Za zaključek sezone je najboljšo formo ujel Japonec Rjoju Kobajaši, ki je za poleta 235,5 in 244,5 metra zbral 252,5 točke in tako slavil svojo 19. zmago v svetovnem pokalu. Najbolj se mu je približal Nemec Markus Eisenbichler, ki je zbral 445,1 točke, tretji pa je bil svetovni prvak v poletih iz decembrske Planice, in Eisenbichlerjev rojak Karl Geiger. Najboljši Slovenec je bil domačin Bor Pavlovčič na petem mestu (428,2 točke). Med deseterico tudi Domen Prevc na osmem mestu.

Slovenci 10 od 10 V prvi seriji je na letalnici bratov Gorišek poletelo kar 10 slovenskih orlov. Prav vsi pa so si z dobrimi poleti zaslužili nastop tudi v drugi seriji. Kot zadnji je za odlično novico izvedel Tilen Bartol, ki je na 30. mestu pristal, po tem ko ga je kot zadnji polomil letos najboljši skakalec zime Norvežan Halvor Egner Granerud, ki ni uspel preleteti 200 metrov. Še veliko bolj sta bila po prvi seriji zadovoljna Domen Prevc in Bor Pavlovčič, ki sta poletela proti dnu letalnice. Domen je poletel 231 metrov in je zbral 211, 9 točke, Bor pa je bil pol metra daljši, a je zbral šest desetink manj od najmlajšega izmed bratov Prevc. Zasedala sta drugo in tretje mesto. Premočno je vodil Rjoju Kobajaši, ki je za polet dolg 235,5 metra zbral 224, 2 točke. S prvo uvrstitvijo v finale je bil zadovoljen tudi Lovro Kos (29.), malce manj pa ostali Slovenci, a so vseeno poskrbeli za izjemen ekipni uspeh v prvi seriji. Anže Semenič (27.), Timi Zajc (24.), Anže Lanišek (23.), Žiga Jelar (21.), Cene (20.) in Peter Prevc (18.).

Domen Prevc in Pavlovčič brez stopničk Slovenska osmerica, ki je nastopila bolj pri začetku finala, je uspela preleteti 200 metrov, a je po večini zadržala mesta, ki jih je držala po prvi seriji. Bartol, Cene Prevc, Kos, Lanišek, Zajc in Semenič so se na koncu razvrstili od 25. do 30. mesta, Peter Prevc je bil 19, Jelar pa je napredoval na 17. mesto. Zelo napeto je bilo v boju za zmagovalni oder. Prvi je napad sprožil svetovni prvak v poletih Geiger, ki je poletel 238 metrov in iz osmega mesta napredoval na najnižjo stopničko. Še pol metra dlje je skočil Eisenbichler, ki je nastopil tudi iz nižjega zaletnega mesta in je tako pred nastopom zadnjih treh tekmovalcev krepko prevzel vodstvo. Pavlovčič je z manjšo napako letel do 228 metrov, ob lepih ocenah je zbral 228,2 točke, kar pa je bilo tri točke in desetinka premalo, da bi skočil na prvi oder za zmagovalce na domači letalnici. Večja napaka se je pripetila Domnu Prevcu, ki je z 222 metri padel na osmo mesto. Z najdaljšim poletom letošnje Planice je vodstvo po prvi seriji zadržal Kobajaši. Slovenska ekipa je tako prikazala izjemen ekipen uspeh in je dokazala, da je svetovna letalska velesila, za še večje veselje pa je zmanjkala pika na i, kar pa bi bila uvrstitev na stopničke.