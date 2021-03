Danes 78-letni nekdanji evangeličanski vikar Jonathan Fletcher je bil nasilen do najmanj 27 članov svoje kongregacije v Wimbledonu, kjer je služboval od leta 1982 do 2012, ko se je upokojil. Neodvisna preiskava, ki so jo sprožili po več pritožbah zaradi njegovega neprimernega obnašanja, je pokazala, da je duhovnik svoje »ovčice« nagrajeval in kaznoval na edinstven način, tako da jih je gole pretepal s športnim copatom, jim odrejal ledene kopeli, jih masiral in vsaj pred enim izvedel spolno dejanje. Vernike je duhovno zlorabljal kar trideset let, ker se njegovi šefi niso zmenili za pritožbe.

V slogu diktatorja, kakor ga je pet njegovih žrtev opisalo časniku Telegraph, ki je pred leti razkril njegova nečedna dejanja, je vikar Fletcher z grožnjami in ustrahovanjem dolga leta vladal svoji župniji. Žrtve so bile ujete v strupeni zmesi njegove moči, molitve in kazni. »Ker sem jedel preveč hitre hrane, ker se nisem dovolj gibal in ker sem premalo bral Biblijo, sem si zaslužil kazen,« je ena od žrtev anonimno spregovorila o travmatičnih izkušnjah; v vikarjevi hiši se je morala gola okopati v ledeni kopeli. Drugega je pod vodo potopil oblečenega. Okruten je bil tudi do živali. »V kletke je lovil veverice in jih utapljal. V očeh se mu je videlo, da pri tem silno uživa,« je njegovo slo po mučenju opisala tretja žrtev. Vseh pet je pričalo o psihološki zlorabi in manipulaciji, s katero je pod krinko duhovnosti iz njih »poskušal ustvariti boljše ljudi«. Posledice čutijo še danes, mnoga leta po zlorabi. »Počutil sem se kot zanemarjen, zlorabljen, ponižan pes,« je ena od žrtev opisala svoje občutke. Nekateri so razmišljali o samomoru, drugi so se soočanja z zadevo lotili z antidepresivi. Žrtev je bilo zagotovo mnogo več, a si je o nepravilnostih anonimno upala spregovoriti le peščica.