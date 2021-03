Dvaindvajsetletni Ljubljančan se je na koncu ustavil pri 15 točkah, dodal pa je še štiri podaje in štiri skoke. Iz igre je zadel 6 od 16 metov (2/9 za tri), prvega šele ob koncu prvega polčasa. V statistiko je v 27:03 minute na parketu vpisal še po eno blokado in ukradeno žogo.

Dallas je kljub slabšemu strelskemu izkupičku Dončića, le dvakrat v sezoni je dosegel manj točk, zanesljivo vpisal 23. zmago v sezoni. Ob 19 porazih jih to zdaj uvršča na sedmo mesto zahodne konference pred San Antonio Spurs (22-19). Ob novem uspehu moštva iz Teksasa sta se točkovno najbolj izkazala Kristaps Porzingis z 29 in Tim Hardaway mlajši z 21 točkami. Pri domačih, ki ostajajo najslabše moštvo lige NBA, je bil z 29 točkami najbolj učinkovit novinec Anthony Edwards.

Na parketu je bil to noč od Slovencev tudi Vlatko Čančar, ki pa je z Denver Nuggets (26-18) doživel presenetljiv in visok poraz proti Toronto Raptors (18-26) s 111:135. Slovenski košarkar je igral 6:44 minute, dosegel pa je tri točke in prispeval še eno podajo. Pri Torontu je najbolj izstopal Pascal Siakam s 27 točkami, OG Anunoby in Norman Powell pa sta prispevala 23 oz. 22 točk. Pri Denverju sta Nikola Jokić in Jamal Murray dosegla 20 točk.

V noči s četrtka na petek bo od moštev s slovenskimi košarkarji igral Miami Heat (22-22). Tekmeci bodo Portland Trail Blazers (25-18).