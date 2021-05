Dončić je imel pred 4600 gledalci v dvorani American Airlines tokrat obilo pomoči pri soigralcih, izkazal se je tudi Tim Hardaway ml., ki je končal pri 23 točkah. Dorian Finney-Smith je zbral 17 točk in osem skokov, Jalen Brunson pa je za Dallas, ki je dobil osem od zadnjih 11 tekem, dodal 15 točk.

»Oni so ekipa naslov. Imajo vse prave delce, ampak nismo se jih ustrašili in smo šli odločno v tekmo. Kyrie je imel odlično tekmo, vendar nam je vseeno uspelo zmagati,« je v pogovoru po tekmi dejal 22-letni Dončić.

Z zmago so telički zadržali peto mesto v zahodni konferenci in imajo pol tekme prednosti pred prvaki Los Angeles Lakers, ki držijo zadnje mesto za neposredno uvrstitev v končnico in se ta čas še merijo na tekmi proti Los Angeles Clippers.

Mrežice so prvič v sezoni izgubile še četrtič zaporedoma in za vodilno ekipo vzhoda Philadelphio na drugem mestu zaostajajo za dve tekmi.