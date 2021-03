Slabi živci, gospod predsednik?

Predsednika vlade, ki tik pred začetkom tretjega vala epidemije izgubi živce, načelno razumem. Hudo mora biti že razmišljati o predlaganih scenarijih stroke za zajezitev epidemije. Če državo, se pravi državljane, pahneš v popoln dvo- ali tritedenski lockdown, ki bi učinkovito ustavil eksponentni pohod virusa, lahko poženeš ljudi na ulice, recimo od vsega hudega zlomljene gostince, zaposlene v industriji dogodkov, prekarce, taksiste, študente in vse druge, preživetveno odvisne od opravljenega dela. Če ravnaš po drugem scenariju, ki ga kot možnega omenja stroka, in radikalno sprostiš ukrepe, upajoč, da se bodo hkrati s (prepočasnim) cepljenjem ljudje prekužili do te mere, da bo virus obvladljiv, pa si lahko na dušo nakoplješ mnoge neizogibne smrti. Če jo imaš seveda. Dušo.