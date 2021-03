Nedeljski dnevnik: Cen stanovanj virus (še) ni okužil

Ugodne cene nepremičnin izpred nekaj let so zdavnaj pozabljene, v zadnjem času so se ponovno dvignile do neba. Povprečno najvišje cene so v Ljubljani, kjer je kvadrat rabljenega stanovanja presegel ceno 3000 evrov. To pomeni, da v glavnem mestu dobite eno rabljeno stanovanje za ceno dveh novih v Mariboru ali Celju. Epidemija je sicer nekoliko vplivala na trg nepremičnin, predvsem na število sklenjenih preprodaj.