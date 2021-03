Obtožnica ni povezana z aktivnostmi Štajerske varde, ampak z dogajanjem 26. marca 2018, ko so policisti najprej v Selnici ob Dravi in nato še v Mariboru ustavili Petro Veber, s katero sta bili v avtomobilu tudi njeni mladoletni hčerki. Vebrova je iz strahu, in ker je želela pričo dogajanja, na pomoč poklicala Andreja Šiška.

Policisti so takrat po navedbah Šiška iz avta nasilno potegnili eno od njenih hčerk in jo vklenili, Vebrova, takrat noseča, pa je po njegovih navedbah med dogajanjem utrpela zlom dveh reber, zato je Šiško, kot je pojasnil, izrazil zgroženost nad ravnanjem mariborskih policistov. Posnetek dogajanja je takrat zaokrožil po spletu.

Gibanje Zedinjena Slovenija, ki je bilo takrat v postopku evidentiranja kandidatov za volitve v DZ, Vebrova pa je bila po Šiškovih besedah ena od evidentiranih kandidatk, je nato 9. aprila dogajanje komentiralo še na novinarski konferenci. Posnetek novinarske konference je bil kasneje dostopen na družbenem omrežju Facebook, deloma pa so ga predvajali tudi na današnjem naroku na slovenjgraškem sodišču.

Po navedbah tožilstva je Šiško na novinarski konferenci enega od vpletenih policistov, ki ga je navajal z imenom in priimkom, razžalil s tem, ko ga je imenoval z vzdevkom »moteni uho«, s čimer mu je povzročil »občutek osramočenosti«. Kaznivo dejanje razžalitve je bilo po navedbah tožilstva uperjeno proti policistu v zvezi z njegovim delom.