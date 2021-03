Strelom iz avtomatične puške, s katero naj bi na nič hudega sluteče kupce in prodajalce streljal bradati moški, se mu je uspelo za las izogniti. Deset drugih, ki so na kraju obležali v mlaki krvi, takšne sreče ni imelo. Med njimi tudi policist, oče sedmih otrok, ki je po klicu na pomoč prvi prišel na kraj streljanja, kar je bilo zanj usodno. Kraj zločina so preplavile patrulje z več sto policisti, spremljale so jih reševalne ekipe. Eni so skrbeli za ranjene, drugi so skušali na varno spraviti kupce, ki so se poskrili po različnih kotičkih. Osumljenca, oblečenega zgolj v spodnjice in rahlo okrvavljenega, so prijeli. Gre za 21-letnika, ki so ga že obtožili desetih umorov.

Motiv za krvavi pokol ni znan, policija je napovedala intenzivno preiskavo. Gre za že sedmi množični strelski pokol v ZDA v zgolj tednu dni. Prejšnjo sredo naj bi 21-letnik v napadu na tri azijske masažne salone v Atlanti pobil osem oseb. V zgodovini Kolorada najdemo nekaj najhujših takih zločinov v moderni ameriški zgodovini. Leta 1999 sta dijaka na srednji šoli Columbine pomorila dvanajst sošolcev in učiteljev, nato pa sodila še sebi. Pred devetimi leti pa je mladenič med polnočno projekcijo filma Vzpon viteza teme pobil dvanajst, ranil pa 70 gledalcev. tak