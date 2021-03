Mladeniča, ki sta septembra lani med vožnjo s skuterjem skozi Depalo vas streljala v zrak, ob kasnejšem prijetju pa so jima zasegli štiri kilograme posušenih vršičkov konoplje in 80 gramov heroina, sta dočakala razsodbo. Šestindvajsetletni državljan BiH Edvin Torić in pet let mlajši Ljubljančan Evris Ramić sta dobila poldrugo leto zapora. Zaradi droge, Torić pa še zaradi predelanega glocka in nabojev, za kar ni imel dovoljenja, in Ramić zaradi vloma v neki avto sredi predlanskega leta. A za strele ne bosta odgovarjala. Tožilka Maja Ulčar je sodišče sicer poskušala prepričati, da brezglavo streljanje okoli pol dveh popoldne v naseljenem območju v neposredni bližini hiš pomeni kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. A je sodnik Marko Justin razsodil, da konkretna nevarnost za življenje ljudi ni bila dokazana, niti v obtožnici ni bila očitana.

Na dvojico na skuterju je s klicem policiste opozoril voznik, ki je peljal za njima. Povedal jim je, da je v bližini lokala Jurček sopotnik iz torbe vzel pištolo in z njo petkrat do šestkrat ustrelil v zrak. Mladca so izsledili pri nekem bloku v Domžalah. Ob prihodu policistov je Ramić sedel v bližnjega golfa in pritisnil na plin, a so ga hitro ujeli, v golfu pa našli potovalko z drogo. Torić se v preiskavi ni zagovarjal, Ramić pa je trdil, da za drogo ni vedel. Streljal da je Torić, sam pa tudi nekajkrat, ker je bil omamljen od kokaina. Na glavni obravnavi sta vpletenost v preprodajo droge oba priznala, prav tako Torić posest pištole in Ramić vlom. Da sta s streljanjem storila kaznivo dejanje, sta zanikala. Ramić je celo spremenil zagovor, češ da je streljal samo on.

Predvidevanja premalo Okoliščine streljanja so do konca ostale nerazjasnjene. Na primer, kraj streljanja. Tulce so našli na levi strani ceste, a so bili poškodovani, verjetno povoženi. Torej jih je morda od prvotnega (neznanega) kraja padca odbilo. Ni jasno, kam so bili streli usmerjeni: na levo stran od ceste s polji in travniki ali na desno v smer naselja. Ne glede na to tudi ni nobenega dokaza, da so bili takrat tam ljudje. Za kaznivo dejanje, tako Justin, bi šlo, če bi streli lahko »vsak čas povzročili poškodbo«. Opozoril je na primer iz sodne prakse, ko je šlo za strele v lokalu, ko so bili za mizami ljudje. Pa je bil strelec oproščen, ker ni streljal v njihovo smer. Sodnik je tudi dejal, da niso mogli ugotoviti gostote prometa v času streljanja. Tožilkine trditve, da je popoldne na cesti gneča, da je na desni ceste strnjeno naselje in bi krogla lahko koga zadela oziroma se odbila ter da je navsezadnje tam tudi bife s parkiriščem, je zavrnil. »Kaznivo dejanje ne temelji na abstraktnih predvidevanjih, prepričanjih, da bi koga lahko zadela…« je izjavil in zanikal kakršen koli dokaz, da je Torić sploh streljal. O vseh teh podrobnostih bi sicer morda lahko kaj več povedal prijavitelj, a je že takrat prosil za anonimnost. Obtožena do pravnomočnosti sodbe ostajata v priporu. Ramić je bil že trikrat kaznovan zaradi tatvine in enkrat zaradi grožnje. Vsakič je dobil pogojno. V prihodnje ga čakata še sojenji zaradi tatvine in ropa. Ima pa v nekem drugem postopku tudi čisto drugo vlogo: bil naj bi tarča poskusa uboja. Torić je bil tudi že zaprt, na Hrvaškem je dobil leto zapora, zakaj natančno, se ne ve. Kak mesec pred zadevo z drogo in streljanjem so mu izrekli ukrep zavrnitve vstopa v našo državo za eno leto. A ga to ni odvrnilo, v Slovenijo je prišel ilegalno.