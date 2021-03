To naj bi se zgodilo že pri devetih letih: »Počutil sem se kot fant, želel sem biti fant. Pogosto sem spraševal svojo mamo, ali lahko nekega dne postanem fant.« A preden je bil fant, je postal heteroseksualna igralka, čeprav se ni počutil ne kot eno ne kot drugo. Da je istospolno usmerjen, je javno izjavil leta 2014 in se poročil s koreografinjo Emmo Portner, tesnoba pa je ostala, dokler ni sprejel svoje transspolnosti in to ob koncu lanskega leta razkril na instagramu.

V času, ko je na instagramu delil svojo izpoved, je 34-letni Elliot okreval po operaciji, v kateri so mu odstranili dojke. »Popolnoma sem transformiral svoje življenje. Šel sem skozi katarzo, na katero sem čakal že od popolnega pekla v puberteti,« je povedal za Time in dejal, da je po objavi svoje transformacije dobil veliko žaljivih komentarjev, pa tudi veliko podpore. Še isti dan mu je na instagramu začelo slediti 400.000 novih sledilcev, oglasili pa so se mu direktorji za zasedbo, ki bi si ga želeli v filmih, pri katerih delajo.