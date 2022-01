Transspolni ljudje so tisti, ki jim je ob rojstvu pripisan spol, s katerim se pozneje ne poistovetijo, saj ne odraža njihove spolne identitete. Po podatkih mednarodne študije iz leta 2020 pri nas živi okoli 8000 transspolnih ljudi, ki se tako kot drugod soočajo z različnimi izzivi in težavami na različnih področjih življenja, so pri zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Po eni izmed raziskav Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je pri nas vsaka tretja transspolna oseba poročala o diskriminaciji na področju zdravstva in socialnega varstva. Vsaka peta pa je navedla, da je bila slabše obravnavana, ko je pokazala osebni dokument, na katerem je bil tudi podatek o spolu.

Vsi transspolni ljudje morajo namreč za to, da bi v svojih dokumentih lahko spremenili ob rojstvu pripisani spol, najprej skozi zahtevno zdravstveno obravnavo. Temu pa nato sledijo še postopki na upravni enoti.