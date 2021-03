Včeraj je bil veliki cepilni dan za slovenski politični vrh. Prvi odmerek cepiva so prejeli štirje predsedniki: predsednik republike Borut Pahor (na fotografiji), predsednik državnega zbora Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Vsi so se cepili z cepivom AstraZenece. »Verjamem, da je cepivo varno in učinkovito, ter zaupam znanosti in strokovnjakom, ki nas pozivajo, da se cepimo,« je dejal Pahor. Cepili so se tudi del poslancev državnega zbora in nekateri ministri. (Foto: Bojan Velikonja)