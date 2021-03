Poročilo računskega sodišča: najprej kupovali, nato razmišljali

“Neorganizirani”, “nesistematični”, “neenotni” in predvsem “neučinkoviti” so pridevniki, ki v poročilu računskega sodišča najpogosteje opisujejo delovanje vseh vpletenih v nabavo zaščitne in medicinske opreme, ki jo je država potrebovala za soočenje z epidemijo covida-19.