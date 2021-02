Predlog revizijskega poročila računskega sodišča v središče preiskave poslov z zaščitnimi maskami in drugo medicinsko opremo je najbolj obremenjujoč za gospodarskega ministra Zdravka Počivalška; njegovo ministrstvo v teh nabavah ni imelo jasno določenih nalog, a se je vanje vseeno aktivno vpletalo. Počivalšek se je, kot se spomnimo, ob prvih razkritjih te afere spomladi lani praviloma izgovarjal, češ da so morali v času prvega vala epidemije predvsem »reševati« Slovenijo in življenja ljudi. (Foto: Luka Cjuha)