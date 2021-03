Real Madrid – Atalanta 3:1

Real Madrid je v tekmo vložil točno toliko energije in znanja, kot je bilo potrebno, da je še na drugi tekmi osmine finala premagal Atalanto. Španci so bili superiorni, boljši in učinkovitejši, razlika v kakovosti je bila očitna. Prvi polčas v Madridu je bil uspavanka brez velikih priložnosti. Atalanta je v tekmo vstopila odločno, da čim hitreje izniči zaostanek 0:1 s prve tekme v Bergamu. Že v drugi minuti so gostje prišli do najlepše priložnosti v prvem polčasu, a je strel Gosensa ubranil vratar Courtios. Po četrt ure je nalet Atalante popustil, Madridčani pa so nepričakovani povedli v 34. minuti, za kar imajo zasluge trije igralci. Vratar Atalante Sportiell je naredil veliko napako z izbijanjem žoge, ki jo je prestregel Modrić ter jo spretno podal do strelca Benzemaja. To je bil 21. gol Francoza v letošnji sezoni in že 70. v ligi prvakov, kar ga uvršča na peto mesto večne lestvice strelcev.

Madridčani so v drugi polčas krenili z načrtom, da z drugim golom potrdijo napredovanje v četrtfinale. Vodstvo so povečali po uri igre, ko je kapetan Ramos realiziral enajstmetrovko po prekršku Toloia nad hitrim in razigranim Viniciusom. Ko je po dveh zapravljenih priložnost Zapata Atalanta v 82. minuti znižala izid na 1:2 z golom Muriela iz prostega strela in imela še nekaj upanja na preobrat, je Real odgovoril s hitrim golom preko rezervista Asensia ob njegovem prvem dotiku z žogo po prihodu na igrišče.

»Naš cilj je bil napredovanje in smo ga izpolnili z odličnim rezultatom. Prilagodili smo se tekmecu in hitro prevzeli nadzor nad tekmo, ker smo igrali s tremi igralci v obrambi. Zavedali smo se, da je Atalanta nevarna zaradi hitrosti, vendar smo jih dobro ustavili in nas ni ogrožala. Lahko bi dosegli še kakšen gol več. Zadovoljni smo s svojo predstavo.« je povedal kapetan Reala Sergio Ramos. »Ne smemo delati takšnih napak in podarjati golov. Škoda, želeli smo si boljšo predstavo. Liga prvakov je bila fantastična izkušnja za vse nas, trenerja, igralce in klub. Imeli smo priložnost igrati proti nekaterim najboljšim v Evropi. V tej sezoni smo prikazali dobre predstave, razočarani pa smo zaradi zadnjih dveh tekem,« je menil trener Atalante Gian Piero Gasperini.