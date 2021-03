Junak tekme v Parizu je bil vratar PSG Keylor Navas s kar devetimi obrambami, vrhunec pa je bil zaustavljen strel Messija iz enajstmetrovke. Messi je bil najprej junak s pravim evrogolom, nato pa osmoljenec, ko je zastreljal enajstmetrovko v zaključku prvega polčasa. V četrtfinalu prvič po sezoni 2004/05 tako ne bosta igrala največja zvezdnika zadnjega desetletja Lionel Messi (Barcelona) in Cristiano Ronaldo (Juventus).

PSG – Barcelona 1:1

Barcelona je v deževnem Parizu na stadionu Park Princev odločno krenila v lov na zaostanek 1:4 s prve tekme. PSG je pred svoj gol parkiral avtobus in pred golom Navasa so se priložnosti kar vrstile, vendar so bili zaključi streli Dembeleja preslabi, bočni branilec Barcelone Dest pa je stresel prečko. V trenutkih največje pomoči Barcelone je PSG povedel po pol ure igre. Lengelet je spotaknil Icardija, da mu je sezul nogometni čevelj, po ogledu posnetka VAR pa je angleški sodnik Taylor pokazal na kazenski strel, ki ga je s silovitim udarcem pod prečko realiziral Mbappe.

Barcelona se ni predajala. Messi je v 37. minuti dosegel pravi evrogol s strelom z 20 metrov pod stičišče prečke in vratnice. To je bila 19. gol Messija v ligi prvakov od debija decembra 2004 s strelom izven kazenskega prostora. Za en gol je v tem elementu uspešnejši Ronaldo. V sodnikovem dodatku je prišlo do odločilnega trenutka tekme. Barcelona je priložnost za vodstvo, saj Kurzawaa v kazenskem prostoru podrl Griezmanna. Na veliko presenečenje pa Messi enajstmetrovke ni realiziral, saj je Navas njegov strel ubranil, nakar se je žoga odbila v prečko. To je bila prva zgrešena enajstmetrovka Messija v ligi prvakov po februarju 2015, ko ni ni zadel proti Manchester Unitedu, nato je bil uspešen osemkrat. Drugi polčas ni bil tako razburljiv kot prvi, saj v igri Barcelone ni bilo kreativnosti energije in ritma iz prvega dela.

»Vedeli smo, da nas čaka povsem drugačna tekma kot v Barceloni. Gostje so imeli pogum, da so nas pritisnili visoko, zato smo težko spravili žogo v napad. Mi smo bili s pomočjo našega vratarja, ki je naredil razliko, kos tekmecu tudi v težkih trenutkih. Zasluženo smo napredovali,« je bil jasen kapetan PSG Marquinhos. »Nadaljevati moramo z miselnostjo, ki jo imamo zdaj. Za zmago v ligi prvakov je treba biti enoten. Upam, da bomo v takšnem ritmu šli do konca,« je povedal igralec tekme Keylor Navas.

»Škoda. V prvem polčasu smo imeli štiri izjemne priložnosti in enajstmetrovko. Če jih zapraviš, je tekma veliko težja. Čeprav nismo uspeli, smo dali na igrišču vse, kar smo bili sposobni. Res je tudi, da je Navas prikazal odlično predstavo, za katero si zasluži čestitke. Moramo dvigniti glave. Samozavest lahko gradimo na dobri predstavi. Nismo si zaslužili tako zgodnjega izpada iz lige prvakov, Naslednje leto bomo skušali zmagati,« je bil jasen napadalec Barcelone Antoine Griezmann, potem ko Katalonci prvič po 13 letih ne bodo igrali v četrtfinalu lige prvakov.