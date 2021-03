Janševa vlada odvisna od glasov DeSUS in SNS

Razplet interpelacije proti ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec je odraz trenutnih političnih razmerij. Interpelacijo je podprlo 38 poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB, proti pa so bili koalicijski poslanci SDS, SMC in NSi, ki so skupaj z dvema manjšinskima glasovoma dosegli številko 41.