Petra Vlhova 1352 točk, Lara Gut - Behrami 1256, Alexis Pinturault 1100, Marco Odermatt 1069. Takšen je točkovni izkupiček najboljših alpskih smučarjev in smučark pred finalom svetovnega pokala v Lenzerheideju. V obeh konkurencah se obetata izjemno zanimiva dvoboja, ki bosta dobila epilog najpozneje v nedeljo, 22. marca, ko bosta slalomski tekmi, zadnji preizkušnji koronasezone 2020/21.

Med navijači tudi Janez Janša

Zadnjič je bil finale svetovnega pokala v Lenzerheideju pred osmimi leti. Tedaj je praktično vso svetovno slavo požela Tina Maze. Črnjanka je v sezoni 2012/13 zbrala rekordnih 2414 točk svetovnega pokala ter je še vedno lastnica svetovnega rekorda. Poleg velikega kristalnega globusa je osvojila še mala za skupno zmagovalko v superveleslalomu in veleslalomu, drugo mesto pa je zasedla v smuku in slalomu. Med navijači Tine Maze pred osmimi leti v Lenzerheideju je bil tudi Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik. Dobra dva tedna prej je bila zoper Janeza Janšo, prijatelja Tine Maze in Andree Massija, v državnem zboru izglasovana konstruktivna nezaupnica.

Ni veliko manjkalo, da bi Tina Maze v Lenzerheideju osvojila prav vse kristalne globuse. Toda smuk je zaradi slabega vremena odpadel, tako da ni imela priložnosti prehiteti sicer poškodovane Lindsey Vonn. Na slalomu se je Korošica spopadla s tedaj prihajajočo zvezdo Mikaelo Shiffrin. Včeraj je minilo natanko osem let od nepozabne tekme, ki jo je tedaj s četrto zmago v sezoni in karieri dobila ameriška najstnica (do danes je zbrala že 69 zmag svetovnega pokala). Tina Maze je zasedla tretje mesto, v skupnem seštevku pa na enajstih preizkušnjah zaostala za Američanko za 33 točk. Spomnimo, da je bila na omenjeni slalomski tekmi druga Avstrijka Bernadette Schild, ki je ta teden uradno končala športno pot.