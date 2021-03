Kot so sporočili s PU Celje, so bili o streljanju obveščeni okrog 17.30. Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj, policisti in reševalci, ki so jim zaradi nevarne situacije zagotovili neprebojne jopiče, so pred stanovanjsko hišo našli žensko, ki je podlegla poškodbam.

Moški se je po streljanju oborožen umaknil v hišo, po vstopu v hišo pa so policisti našli hudo ranjenega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je 61-letnik poškodbam podlegel, so še sporočili.

Več informacij o tragičnem dogodku bodo na PU Celje podali v torek.