Avtonomna tovarna Rog: Grafit pripoveduje pravljico o stari hiši

Obzidje, ki ločuje območje nekdanje tovarne koles Rog in Trubarjevo cesto in ki ga je mestna občina pred časom določila za eno od površin za grafitiranje, krasi nov grafit. Na zeleno podlago je neznani avtor z ličnimi belimi črkami zapisal pravljico izpod peresa pisateljice Ele PerociStara hiša številka 3. »Naše mesto je vsak dan lepše. Popravili so ceste, zasadili parke in v parke postavili klopi za starčke, za otroke pa gugalnice. Sezidali so mnogo novih hiš, vse druge so pobelili, stare hiše pa so sklenili podreti. Tako staro hišo imajo tudi v Rumeni ulici. Pred kratkim so se morali ljudje izseliti iz nje in ostala je prazna in tiha. Dišala je po zemlji in nobenega upanja ni bilo, da bi se še kdaj naselili ljudje v njej,« se začne pravljica, ki je avtor grafita gotovo ni izbral naključno. Tako kot staro hišo je namreč mestna oblast tudi Rog uvrstila na seznam za rušenje. žir