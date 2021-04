Rogovci kritični do novega javnega zavoda

V času, ko je mestni svet odločal o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog, so se pred mestno hišo zbrali nekdanji uporabniki Roga in njihovi podporniki. Na tiskovni konferenci Še smo tu! so med drugim opozorili, da gre pri ustanavljanju Centra Rog »za še enega izmed mestnih zavodov, ki bodo vodeni od zgoraj navzdol in bodo povsem pod nadzorom ozke županove klike, v njih pa bo prevladovala komercialna dejavnost«. Mestni oblasti očitajo, da je koncept novega zavoda premalo dorečen in medel tako z vidika vsebin kot financ. »Vse to si županova klika lahko privošči ravno zato, ker pri ustanavljanju njihovih zavodov ni prisotna niti najmanjša mera javne participacije,« so še poudarili rogovci, ki pričakujejo široko javno razpravo o dejavnostih in vlogi novega Centra Rog. šum