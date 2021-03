Jakov Fak je četrtkovo sprintersko preizkušnjo končal na desetem mestu. Po prvem današnjem streljanju se je prebil na osmo, po drugem padel na deseto, nato po tretjem napredoval na sedmo, na zadnjem stoje pa zgrešil en strel, moral v kazenski krog in na koncu pristal na osmem mestu. Za zmagovalcem Quentinom Fillonom Mailletom je zaostal minuto, pet sekund in desetinko. Za 33-letnega Faka iz Mrkopalj na hrvaškem je letos to dvanajsta uvrstitev med najboljšo deseterico. Od Slovencev sta na zasledovalni tekmi nastopila še Miha Dovžan, ki je na sprinterski preizkušnji zasedel 37. mesto, danes pa moral v kazenski krog dvakrat in napredoval na 34., ter Rok Tršan, ki je bil v četrtek 55., tokrat pa po osmih kazenskih krogih padel na zadnjo, 59. mesto.

V končnici tekme je bila za zmago v igri šesterica tekmovalcev, z zadnjem streljanjem pa sta brez napake opravila le Francoza Jacquelin in Fillon Maillet. A Jacquelin ni v najboljši tekaški formi, kar je za drugo mesto izkoristil Boe in utrdil vodstvo v skupnem seštevku pred sklepnimi tekmami prihodnji teden v Östersundu.