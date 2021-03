Nove Mesto v številkah

Svetovni pokal, moški, sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fra) 22:07,2 (0), 2. T. Boe (Nor) + 11,3 (0), 3. Hofer (Ita) +14,8 (0), 4. Jacquelin (Fra) +22,7 (0), 5. Laegreid (Nor) +23,4 (1), 6. Guigonnat (Fra) +23,6 (1), 7. Samuelsson (Šve) +30 (0), 8. Dale (Nor) +36,7 (1), 9. J. T. Boe (Nor) +37 (2), 10. Fak (Slo) +39,8 (1), 37. Dovžan (Slo) +1:38,4 (1), 55. Tršan (Slo) +1:58,6 (1), 90. Bauer (Slo) +2:53,4 (3).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. J. T. Boe (Nor) 987, 2. Laegreid (Nor) 962, 3. T. Boe (Nor) 817, 4. Fillon Maillet (Fra) 812, 5. Dale (Nor) 783, 6. Samuelsson (Šve) 736, 7. Jacquelin (Fra) 730, 8. Hofer (Ita) 638, 9. Ponsiluoma (Šve) 635, 9. Peiffer (Nem) 628, 11. Fak (Slo) 614, 43. Dovžan (Slo) 100, 73. Bauer (Slo) 17, 77. Tršan (Slo) 14, 88. Cisar (Slo). 5