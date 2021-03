»Dve uri bi lahko govoril o tej sezoni, a sedaj ni pravi čas za analize. Čakata nas dve izjemno pomembni tekmi na Pokalu Vitranc,« poudarja glavni trener tehničnih disciplin v slovenski moški reprezentanci Klemen Bergant. »Toliko, kot smo letos trenirali na poligonu v Podkorenu, nismo še nikoli. K temu je pripomogel splet okoliščin, da so bile proge večino zime zaprte za rekreativno smučanje, zato smo lahko vadili od 8. do 16. ure, kar v preteklosti ni bilo praksa. Želeli bi si še več treninga doma, saj to pomeni, da smo manj časa v avtu, poleg tega pa si v tujini vselej gost. Upam, da bom takšen privilegij kdaj doživel,« se že desetletja nadejajo tako Bergant kot vsi alpski smučarski delavci in tekmovalci.

Glavni slovenski trener dodaja, da je v Podkorenu v zadnjih dneh trenirala polovica svetovnega pokala. Vsi so lahko preizkusili progo. »Poleg tega pa konfiguracija terena v Kranjski Gori ni najtežja na svetu, da bi morali na progi narediti več ponovitev, da bi jo bolje spoznali. Kljub temu imamo v Kranjski Gori prednost, zato od odgovornosti višjih pričakovanj ne smemo bežati. Lahko pa rečem, da sem po vseh težavah, ki smo jih imeli v tej sezoni, ponosen, da sta Žan in Štefan ob koncu sezone pripravljena tako dobro, kot sta. To le kaže njun karakter, da sta povsem predana športu. Sta profesionalca, s katerima je užitek delati,« je bil v četrtem nadstropju Ramada Resorta odkrit Bergant.

V nadaljevanju pogovora se je Bergant dotaknil smučarske opreme, s katero ima reprezentanca težave že vso sezono. Govor je o Rossignolu, s katerim tekmujeta najboljša slovenska alpska smučarja, s francoskim proizvajalcem pa v tej sezoni niso najbolj zadovoljni niti drugi najboljši alpski smučarji sveta. »Zakaj je tako, ni vprašanje zame. Pred nekaj sezonami je bil Rossignol sinonim uspešnosti. Kdor je nosil to znamko, je bil pri vrhu. V tej sezoni ni več tako. Edini, ki nima težav s proizvajalcem, je Hadalin v veleslalomu. Po drugi strani je alpsko smučanje šport, v katerem potekajo hudi boji med proizvajalci. Verjamem, da bo Rossignol še naprej konkurenčen v svetovnem pokalu,« meni Bergant.

Na vprašanje, kako komentira dosedanji potek sezone, številne različne slalomske zmagovalce ter vse širši veleslalomski vrh, Bergant odgovarja: »Nihče nas ni presenetil, saj smo se o moči marsikaterega smučarja lahko prepričali na treningih. Za Marca Odermatta je bilo le vprašanje časa, kdaj bo rezultatsko eksplodiral. Razplet precej krojijo vremenske razmere in priprave prog. Norvežani so težko premagljivi na soljenih progah, medtem ko na ledenih denimo njihov najboljši veleslalomist Haugen komaj presmuča do cilja. Po drugi strani je trenutno najboljši veleslalomist Faivre, ki se pred svetovnim prvenstvom ni mogel uvrstiti med najboljših petnajst. Veliko tekem je bilo takšnih, da je razlika med zmagovalcem in 15. znašala vsega sekundo. To so bile slabe tekme. Prave so tiste, na katerih imajo najboljši možnost tudi na drugi progi pokazati svoje znanje.«