Norvežan Henrik Kristoffersen na drugem mestu zaostaja 49 stotink sekunde, Švicar Ramon Zenhäusern, ki je dobil vitranški slalom pred dvema letoma, je tretji z zaostankom 56 stotink sekunde.

Hadalin je nastopil s startno številko 18. Na progi je imel kar nekaj težav, ob prihodu v cilj je prehitel le enega tekmovalca Britanca Dava Rydinga (+2,69). Njegov zaostanek, ki je bil manjši kot tri sekunde, pa je še vedno zadoščal za finalno vožnjo, ki bo na sporedu ob 12.30.

»Predvsem je bilo težko, ker se je zelo slabo videlo, proga niti ni v tako slabem stanju, težava je, ker je bila vidljivost slaba. Poskusil sem smučati maksimalno napadalno, kolikor sem v teh razmerah lahko, lahko bi tudi boljše, ampak, kar je je, v drugi vožnji bom skušal izboljšati svoj nastop,« je v prvi izjavi dejal Hadalin, ki si je v tej sezoni prav na vseh slalomih zagotovil nastop v finalni vožnji.

Hadalin brani 23. mesto v slalomskem seštevku, ki mu zagotavlja slalomski finale v Lenzerheideju.

Na startu prve slalomske vožnje so bili štirje Slovenci. Iz tekmovalca v tekmovalca so bile razmere zahtevnejše. Žan Kranjec s startno številko 36 je nastopal v razmerah pravega snežnega meteža ter se z zaostankom 4,40 sekunde ni prebil v trideseterico. Že ob prihodu v cilj je bil 31. Nato je izgubil še eno mesto.

Še manj možnosti sta imela Aljaž Dvornik in Tijan Marovt, ki sta se s progo in razmerami spoprijela s številkama 53 in 64. Dvornik (+5,49; 37.) se ni prebil v top 30, Marovt pa vožnje ni končal.

Tekmo je začel Avstrijec Marco Schwarz, vodilni v slalomskem seštevku, ki je sobotni veleslalom izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Schwarz je šesti in če bi v drugo to pozicijo ubranil bi že danes še pred finalom sezone osvojil slalomski seštevek.

Alexis Pinturault si je na postavitvi svojega trenerja priboril četrti čas. Francoz mora izkoristiti današnji slalom, da v boju za veliki kristalni globus ustvari večjo razliko do drugouvrščenega izzivalca Švicarja Marca Odermatta, ki po sobotni veleslalomski zmagi na vitranški strmini v seštevku zime zaostaja pičlih 31 točk pred Pinturaultom. Odermatt na slalomih ne tekmuje.

Aktualni slalomski svetovni prvak Norvežan Sebastian Foss-Solevaag je šele 16.