V sindikatu so v četrtek z osuplostjo prejeli novico o zapiranju enega večjih slovenskih podjetij in hkrati največjega delodajalca v Ormožu, ki je del istoimenske italijanske skupine in se ukvarja s proizvodnjo očal. Kot so poudarili, se je podjetje v preteklosti že večkrat srečevalo z izzivi trga, zato so bili delavci vajeni zaposlovanja in odpuščanja, zagotovo pa niso pričakovali, da bodo podjetje zaprli v celoti.

Sindikat SKEI se bo zato nemudoma vključil v pogovore z delodajalcem in lastniki in jih skušal prepričati, da zamisel o zapiranju podjetja opustijo. V primeru, da lastnik podjetja ne bo odstopil od svoje odločitve, bodo skrbeli za to, da bodo člani sindikata imeli zagotovljene vse zakonske pravice in si prizadevali za višje odpravnine od tistih, ki jih določa zakon. Prav tako jim bodo skušali pomagati z iskanjem novih zaposlitvenih možnosti in jim nudili pravno pomoč. Člane njihovega sindikata so ob tem pozvali, da se po informacije in pomoč obrnejo na svoje sindikalne zaupnike.