Tujci imajo strožje poslovne presoje

V zadnjem času so zaprtje podjetij v Sloveniji in množična odpuščanja do konca leta napovedale tri multinacionalke – italijanski proizvajalec očal Safilo, ameriški proizvajalec avtomobilskih sedežev Adient in francoski Treves, ki izdeluje avtomobilske sestavne dele s področja zvočne in termične izolacije. Brez dela bo ostalo skoraj 1100 ljudi.