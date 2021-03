Neznanci so starejšega Logatčana v četrtek okoli 11. ure najprej ogovorili in mu v prodajo ponujali posodo. S pogovorom so ga zavedli in ga tako prepričali, da je opravil več dvigov na bankomatih in v banki ter jim izročil nekaj tisoč evrov gotovine za posodo.

S kraja so se nato odpeljali z osebnim vozilom znamke peugeot črne barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili s policije.

V sredo okoli 10. ure pa je do stanovanja v Šiški pristopila neznana ženska ter starejši stanovalki ponudila predstavitev masažne naprave. Po predstavitvi naprave ji je oškodovanka izročila nekaj gotovine, storilka pa je ji je nato odvzela še nekaj zlatnine, ki naj bi jo po čiščenju vrnila. S tem jo je oškodovala za nekaj sto evrov.

Storilka je stara okoli 50 let, visoka okoli 165 centimetrov in močnejše postave, temnih skodranih las, oblečena pa je bila v rjavo jakno. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za njeno izsleditev in bodo o vseh znanih okoliščinah prav tako obveščali pristojno državno tožilstvo.