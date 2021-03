V bolnišnicah se zaradi novega koronavirusa po zadnjih podatkih zdravi 453 ljudi, od tega intenzivno nego potrebuje 90 ljudi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je danes 705, aktivnih primerov okužb pa je po zadnjih podatkih sledilnika za covid-19 v Sloveniji 10.468. Še naprej se nahajamo v oranžni fazi, tako da ukrepi zvečine ostajajo enaki.

Govorka vlade Maja Bratuša, je nadalje pojasnila, da trenutne epidemiološke razmere kažejo na to, da je virus v populaciji močno razširjen, zaradi česar je vlada včeraj sprejela odločitev, da še za 30 dni podaljša epidemijo. Razglasitev za celotno državo velja od 18. marca in torej traja 30 dni. S 15. marcem bo prav tako v veljavo stopila nova izjema; v vseh statistični regijah se sprošča dejavnost gradbeništva. Opravljen negativni test ne bo pogoj za opravljanje te dejavnosti.

»Vsakega napotenega v karanteno lahko obišče zdravstveni inšpektor in ugotavlja, ali je oseba res doma in se drži navodil. Če se ne drži, gre za prekršek in sledijo globe. Zaposleni bodo na podlagi potrdila dobili nadomestilo dohodka zaradi karantene,« je še dodala in pojasnila, da se globe kot ostale gibljejo med 400 in 4000 evri.

In dodal, da je bilo tako tudi v nekaterih drugih državah. »Pri nas izstopa obalno-kraška regija, še naprej je rdeča, v sosednji Furlaniji-Julijski krajini je tudi resno stanje, zaprli so šole. Če se bo stanje izboljšalo, bo v naslednjem tednu premaknjena v oranžni fazi.« Dejal je, da v posavki regiji terase lokalov ostajajo odprte, vendar za 14 dni, saj se bodo na podlagi tega merili morebitni učinki na porast števila okužb. Ob tem je Krek spregovoril tudi o rasti števila okuženih v starostni skupini od 5 do 14 let, kjer jih je več kot jeseni, »a vseeno vztrajamo pri odprtih šolah, zato se trudimo, da zmanjšamo ostala tveganja«.

Močna rast okužb z novimi sevi

Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je predstavila rezultate spremljanja različic novega koronavirusa. Doslej so analizirali 2061 vzorcev in odkrili 30 različic virusa sars-cov-2. V Sloveniji še vedno z visokim 81,03-odstotnim deležem vodi različica B.1.258.17, najbolj pomembno pa je spremljanje deleža različic B.1.1.7 (britanska različica), B.1.525 (nigerijska različica) in B.1.351 (južnoafriška različica), ki lahko pomembno vplivajo na potek in uspešnost cepljenja. V Sloveniji je bilo doslej odkritih 238 primerov britanske različice (3,78 odstotka), 16 primerov nigerijske različice ( 0,15 odstotka) in 10 primerov južnoafriške različice (0,05 odstotka). O prejšnjega tedna so se številke okužb z novimi sevi močno povečale. Odkritih je bilo dodatnih 155 okužb z britanskim sevom, 9 okužb z nigerijskim in 8 okužb z južnoafriškim sevom. Od osmih novih okužb z južnoafriškim sevom je iz tujine pripotovala samo ena oseba in sicer iz Tanzanije. Ostali so se domnevno okužili v Sloveniji. Žohar Čretnikova pravi, da bi bil to lahko znak, da prvega vnosa seva v Slovenijo nismo odkrili in da se ta lahko že širi med prebivalstvom. Odkrit je bil tudi en primer brazilskega seva. Tudi ta oseba domnevno ni potovala v tujino.

Praktično v vseh regijah se je delež sekvenc, ki pripadajo britanski različici, povzpel blizu 10 odstotkom. Za celotno obdobje skupaj pa je bil delež največji na celjskem, kjer je odstotek znašal 5,9. Po podatkih Inštituta za mikrobiologijo pa največje breme nosi osrednjeslovenska regija, kjer se je število potrjenih primerov s tem sevom najbolj povečalo in že lahko govorimo o eksponentni rasti seva.

Žohar Čretnikova je povedala, da prisotnost novih sevov lahko vpliva na potek epidemije, zato je, ob odsotnosti novih ukrepov, pozvala k upoštevanju že obstoječih.