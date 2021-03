Obrtniki in podjetniki: Za malo gospodarstvo v Janševi vladi ni posluha

Mnogi obrtniki in podjetniki so prepričani, da se med koronakrizo ne bi ukvarjali s toliko težavami, če bi imeli v premierjevem kabinetu ali na gospodarskem ministrstvu državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da večino sredstev namenijo prav mikro, malim in srednje velikim podjetjem.